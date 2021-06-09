США разрешили своим вакцинированным гражданам ездить в Украину

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) смягчил рекомендации в отношении поездок в более чем 110 стран и территорий, включая Украину. Соответствующие обновления были также внесены 8 июня в систему рекомендаций Государственного департамента США.

В частности, 66 стран были внесены в категорию 3-го уровня опасности. Среди них Мексика, Турция, Израиль, ЮАР и целый ряд стран Восточной Европы, включая Украину.

"Пересмотрите возможность поездки в Украину из-за Covid-19. Соблюдайте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенный риск", — говорится на соответствующей странице Украины на сайте Госдепа с рекомендацией не ездить в Крым и на Донбасс.

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При этом на сайте CDC рекомендуется ездить в Украину только тем, кто вакцинирован против Covid-19.

"Перед поездкой в Украину убедитесь, что вы полностью вакцинированы. Не вакцинированные путешественники должны избегать несущественных поездок в Украину. В связи с текущей ситуацией в Украине все путешественники могут подвергаться риску заражения и распространения вариантов Covid-19", — отмечается там.

В свою очередь более мягкий уровень 2 присвоен 20 странам, в основном африканским и карибским. Из европейских государств в список попали Албания, Молдова и Финляндия, а также Лихтенштейн.

В список стран, куда американцы могут ездить без опаски, внесены Антигуа и Барбуда, Эсватини (Свазиленд), Французская Полинезия, Гана, Малави, Мальта, Сенегал, Сингапур, Южная Корея, Гамбия и Того.

В то же время в число стран, куда Госдеп советует не ездить, внесены Афганистан, Аруба, Беларусь, Британские Виргинские острова, Буркина-Фасо, Фиджи, Иран, Ирландия, Ливия, Малайзия, Никарагуа, Северная Корея, Россия, Саба, Самоа, Судан и Узбекистан.

Отметим, что в последнюю категорию с 21 апреля входила Украина — именно из-за очень высокого, по классификации CDC, уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Отметим, что именно тогда Украина действительно находилась на пике эпидемии: в стране официально числилось более 420 тысяч больных. По итогам 8 июня, для сравнения, это число упало уже до 57,9 тысячи.