Испания открыла границы привитым туристам, в том числе вакцинами CoviShield и CoronaVac

Начиная с 7 июня в Испанию могут приехать туристы, полностью привитые от коронавирусной инфекции одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами.

Об этом сообщается в государственном бюллетене.

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При этом туристы должны будут предоставить сертификаты о вакцинации, полученные в стране проживания, по крайней мере, за 14 дней до въезда в Испанию.

Известно, что в настоящий момент ЕМА одобрило четыре вакцины — препараты Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen. В перечень одобренных ВОЗ вакцин также входят две китайские — от производителей Sinovac Biotech и Sinopharm.

Таким образом, туристы из Украины, которые прошли полный курс вакцинации китайской CoronaVac от производителя Sinovac Biotech или CoviShield — индийским аналогом вакцины компании AstraZeneca, смогут попасть в Испанию.

В то же время туристы из России пока не смогут въехать в Испанию, поскольку российские вакцины ВОЗ и ЕМА пока не одобрили. Экспертизу регистрационного досье российского препарата "Спутник V" европейское агентство начало в марте. В апреле эксперты агентства завершили первый этап инспекции по вакцине. В ВОЗ в начале мая сообщили, что надеются дать полную оценку безопасности вакцины в конце июня — начале июля.

Как отмечалось, в мае испанские власти представили электронный сертификат о вакцинации от COVID-19, который планируется ввести с 1 июля и который будет действовать на всей территории Евросоюза. Сертификат будет в формате QR-кода и в бумажном виде, в нем будут данные о прохождении человеком вакцинации, сдаче ПЦР-теста или перенесенном COVID-19. Тем людям, у которых будет сертификат, больше не нужно будет заполнять анкеты для въезда в другие страны ЕС.

По данным Минздрава Испании, на 4 июня в стране зафиксировано 3 млн 697 тысяч 987 случаев заражения коронавирусом, 80 тысяч 196 человек умерли.

Ранее сообщалось, что сертификаты вакцинации от COVID-19, которые существенно облегчат путешествия украинцев по Европе, по плану должны начать работать с 1 июля 2021 года.

Напомним, в Европейском Союзе сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 введут с 1 июля 2021 года.