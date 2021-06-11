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Коронавирус: в Украине за сутки около 1600 новых заражений, 70 человек умерли

За сутки 10 июня в Украине привито против коронавируса 54 тысячи 329 человек

Пандемия коронавируса. Фото: КГГА Пандемия коронавируса. Фото: КГГА
Пандемия коронавируса. Фото: КГГА

В Украине по состоянию на утро 11 июня 2021 года зафиксировано 1603 новых случая заболевания COVID-19.

Среди них — 75 детей и 72 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 762 человека, летальных исходов — 70, выздоровели — 5583 человека.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 25 тысяч 837 человек, методом ИФА — 10 тысяч 741 человека, экспресс-тестами — 18 тысяч 764 человека.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 221 тысяча 427 человек, выздоровели — 2 млн 120 тысяч 780 человек, летальных исходов — 51 тысяча 577, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 460 тысяч 411.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

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Кроме того, за сутки 10 июня в Украине привито против коронавируса 54 тысячи 329 человек. Одну дозу получили 30 тысяч 744 человека, полностью иммунизированы — 23 тысячи 585 человек.

Известно, что в течение суток работали 442 мобильные бригады и 617 пунктов прививки.

По состоянию на 11 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 672 тысячи 808 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 395 тысяч 312 человек, из них получили 1 дозу — 1 млн 395 тысяч 310 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 204 тысячи 38 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 млн 599 тысяч 348 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 10 июня 2021 года было зафиксировано 1785 новых случаев заболевания COVID-19.

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