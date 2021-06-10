Уровень заболеваемости коронавирусом превышает норму в 5 регионах Украины — Минздрав

По состоянию на утро 10 июня в Украине все области находятся в "зеленой" зоне карантина по коронавирусу.

При этом уровень заболеваемости на COVID-19 снижается во всех регионах по сравнению с предыдущими показателями, свидетельствуют данные Минздрава.

В то же время, показатель заболеваемости до сих пор превышает норму в пяти регионах.

Так, норма уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч населения. В Киеве этот показатель — 161, в Запорожской области — 91, Киевской — 102, Николаевской — 109, Ровенской — 110, Черкасской — 77.

Напомним, 8 июня в Украине смягчили карантинные ограничения — все регионы переведены в "зеленую" зону.

В то же время глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что действие адаптивного карантина в Украине продолжается. В "зеленой зоне" остается ряд ограничений.

Он также предупредил, если ситуация в Украине с коронавирусом будет ухудшаться, правительство будет вынуждено идти на усиление карантина.

Кроме того сообщалось, что адаптивный карантин в Украине продлят минимум до конца лета.

Ранее Кабинет министров изменил критерии установления "зеленой зоны" карантина.

Как известно, текущий адаптивный карантин в Украине продлен до 30 июня.