Общество 1 час назад

Все области Украины перешли в "зеленую" зону карантина

В Украине уровень заболеваемости составляет 74 на 100 тысяч населения при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на 9 июня в Украине все области и город Киев находятся на "зеленом" уровне эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.

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По данным Минздрава, в Украине уровень заболеваемости составляет 74 на 100 тысяч населения при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения.

При этом в 16 областях страны этот показатель ниже определенного.

На 8 июня уровень госпитализации в Украине составлял 15,5 на 100 тысяч населения при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения.

Загруженность кроватей с кислородом составляет 17% при предельном показателе 65%.

В Киеве показатель уровня заболеваемости COVID-19 составляет 169, уровень госпитализаций — 13,4 при показателе 60 на 100 тысяч населения, уровень загруженности коек с кислородом — 9,9% при предельном показателе 65%.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин продлят как минимум до августа 2021 года.

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В свою очередь министр культуры Александр Ткаченко уже анонсировал смягчение карантинных ограничений.

Ожидается, что это затронет концерты, массовые мероприятия, а также позволит работать разным типам объектов размещения. Будут сняты временные ограничения для ресторанов и кафе, а для граждан некоторых стран откроют границу.

Напомним, текущий адаптивный карантин в Украине продлен до 30 июня.

Источник фото: Depositphotos.

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