Происшествия 1 час назад

В Украине изменят адаптивный карантин: индикаторы "зеленой" зоны будут пересмотрены

Сейчас все изменения в постановление о карантине согласовываются с центральными органами исполнительной власти

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Кабинете министров Украины готовят изменения в адаптивный карантин по коронавирусу.

В частности, власти намерены пересмотреть индикаторы "зеленой" зоны карантина, заявил на встрече с журналистами министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

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По его словам, в действующем постановлении указано, что "зеленую" зону можно вводить только для всей страны, а не для отдельных регионов. Но Европейский союз накануне изменил правила определения "белых" стран, граждане которых могут ездить в страны ЕС без ограничений.

"Поэтому мы вносим изменения в постановление Кабмина о "зеленой" зоне, чтобы согласовать ее индикаторы с теми, которые действуют в Евросоюзе. Потому что если Украина перейдет в "зеленую" зону, это будет означать, что мы сможем без паспортов вакцинации въезжать в ЕС", — пояснил Ляшко.

В новом постановлении также хотят зафиксировать перечень стран, которые привлекательны для украинских туристов.

Как отмечается, сейчас все эти изменения согласовываются с центральными органами исполнительной власти.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин продлят как минимум до августа 2021 года.

В свою очередь министр культуры Александр Ткаченко уже анонсировал смягчение карантинных ограничений.

Ожидается, что это затронет концерты, массовые мероприятия, а также позволит работать разным типам объектов размещения. Будут сняты временные ограничения для ресторанов и кафе, а для граждан некоторых стран откроют границу.

Напомним, текущий адаптивный карантин в Украине продлен до 30 июня.

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