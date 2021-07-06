К вакцинации против Covid-19 в Украине привлекут студентов и интернов

Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине начинает тренинги по вакцинации от Covid-19 для преподавателей медицинских университетов, чтобы привлечь студентов 4-х и 5-х курсов и интернов к проведению вакцинации и снизить тем самым нагрузку на медицинских работников. Об этом говорится в сообщении бюро в Facebook.

"Привлечение студентов старших курсов и интернов до вакцинации от Covid-19 поможет восполнить пробелы и удовлетворить ожидания правительства по охвату вакцинами целевых групп населения к концу 2021 года", — отмечается в нем.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в контексте вакцинации против Covid-19 украинская система здравоохранения задействована на полную мощность, при этом в стране, как и во всем мире, ситуация с поставками вакцин постоянно меняется.

"Поэтому врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов, которые вместе с ними будут проводить прививки, по крайней мере, в крупных центрах вакцинации, чтобы у врачей было больше времени для выполнения своих основных функций, ведь другие болезни никуда не делись. Мы надеемся на поддержку и сотрудничество со всеми медицинскими высшими учебными заведениями", — сказал он.

В свою очередь, руководитель бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт отметил, что привлечение волонтеров и студентов — это стандартная процедура, применяемая в других странах.

"Но волонтеры без специального медицинского образования могут выполнять лишь ограниченные функции. Поэтому в Украине мы привлекаем студентов-медиков. Мы обучаем, как делать прививки от Covid-19 высококачественным и безопасным способом, чтобы уменьшить вероятность программных ошибок. Если до конца 2021 года нужно вакцинировать 70% взрослого населения, это означает десятки миллионов инъекций, преимущественно по схеме вакцинации двумя дозами", — сказал он.

Также в ВОЗ надеются на дальнейшее сотрудничество со всеми медицинскими университетами в рамках плановой иммунизации, поскольку для нее это остается высокоприоритетной темой в Украине.

Серия тренингов проводится ВОЗ по запросу Минздрава Украины и Центра общественного здоровья при Минздраве. Это первый тренинг по вакцинации от Covid-19 с привлечением медицинских университетов.

На текущей неделе планируется провести четыре двухдневных тренинга для обучения около 100 преподавателей при поддержке экспертов ВОЗ, Минздрава, ЦОЗ, Национальной службы здоровья Украины, Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики и Государственного экспертного центра Минздрава.

Объем и программа тренинга охватывают информацию обо всех вакцинах, которые используются в Украине, в том числе о тех, которые могут поступить в страну в ближайшее время, как вакцина mRNA-1273 от американской компании Moderna.

Отмечается, что тренинг также поможет укрепить знания и навыки студентов-медиков по вакцинации от Covid-19 и в целом по безопасности иммунизации, а также по диагностике анафилаксии и оказания первой медицинской помощи.

Напомним, что по итогам 5 июля в рамках вакцинации против коронавируса в Украине было 2,1 млн доз различных препаратов было использовано на первую прививку и 898 тысяч на вторую.