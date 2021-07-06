В семи городах Киевской области заработали центры вакцинации против COVID-19

В Киевской области уже работают семь центров вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Cov-2.

Как сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации, центры работают ежедневно с 09.00 до 17:00.

В ОГА отмечают, что для получения прививки необходимо предварительно записаться в лист-ожидания вакцинации против COVID-19 через приложение "Дія" или горячую линию Минздрава, а также у своего семейного врача или в регистратуре.

Чтобы избежать очередей и пройти вакцинацию комфортно, желательно дождаться приглашения и прийти в определенное время. Людям пожилого возраста предоставляется приоритет в очереди.

Адреса центров:

– город Бровары — КНП "Броварской городской ЦПМСД", амбулатория №2, улица Независимости, 12;

– город Белая Церковь — амбулатории ЗПСМ: ул. Шевченко, 69; улица Леваневского, 53; улица Ивана Мазепы, 65а; улица Ярослава Мудрого, 49;

– город Славутич — КНП "Славутичская городская больница", улица 77 Гвардейской дивизии, 7;

– город Борисполь — КНП "Бориспольский городской ЦПМСД", улица Киевский путь, 24;

– город Ирпень — КНП "Ирпенский городской ЦПМСД", улица Михайловская, 22; улица Садовая, 38 (3 этаж); улица Севериновская, 105 к;

– город Обухов — КНП "Обуховский городской ЦПМСД", улица Каштановая, 52;

– город Яготин — КНП "Яготинский ЦПМСД", улица Независимости, 71.

Напомним, в конце февраля 2021 года власти США одобрили применение в стране однодозовой вакцины в качестве профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, которую выпустила компания Johnson & Johnson.

Как заявлял министр здравоохранения Виктор Ляшко, Украина в ближайшее время может получить от США 2 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna.