Происшествия 1 час назад

В Украине хотят прививать от коронавируса в аптеках

Сейчас по этому вопросу прорабатываются нормативные моменты

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Украине планируют запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках.

Данный вопрос еще находится на рассмотрении, заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родина телеканалу "Дом".

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По его словам, окончательного решения пока нет, прорабатываются нормативные моменты.

"Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках... Тем более, у нас будет сезон гриппа, и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью", — пояснил он.

Известно, что сейчас в Украине всего работают около 1200-1300 пунктов вакцинации. Также работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.

Как сообщалось, в Украине за прошлые сутки зафиксирован новый рекорд привитых от коронавируса: в течение 15 июля от COVID-19 были вакцинированы 117 тысяч 376 человек.

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Ранее стало известно, что в Харьковскую область еще 30 июня было поставлено 9360 доз вакцины Comirnaty производства американской компании Pfizer в контейнерах, в которых не был соблюден температурный режим доставки.

Перед этим Министерство здравоохранения сообщило, что инициирует расследование информации СМИ о возможной продаже вакцины Pfizer в одной из частных больниц Киева.

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