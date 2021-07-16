В Украине хотят прививать от коронавируса в аптеках

В Украине планируют запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках.

Данный вопрос еще находится на рассмотрении, заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родина телеканалу "Дом".

По его словам, окончательного решения пока нет, прорабатываются нормативные моменты.

"Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках... Тем более, у нас будет сезон гриппа, и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью", — пояснил он.

Известно, что сейчас в Украине всего работают около 1200-1300 пунктов вакцинации. Также работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.

Как сообщалось, в Украине за прошлые сутки зафиксирован новый рекорд привитых от коронавируса: в течение 15 июля от COVID-19 были вакцинированы 117 тысяч 376 человек.

Ранее стало известно, что в Харьковскую область еще 30 июня было поставлено 9360 доз вакцины Comirnaty производства американской компании Pfizer в контейнерах, в которых не был соблюден температурный режим доставки.

Перед этим Министерство здравоохранения сообщило, что инициирует расследование информации СМИ о возможной продаже вакцины Pfizer в одной из частных больниц Киева.