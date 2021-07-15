В Харьков поставили тысячи доз испорченной вакцины Pfizer: ОГА прокомментировала инцидент

В Харьковскую область еще 30 июня было поставлено 9360 доз вакцины Comirnaty производства американской компании Pfizer в контейнерах, в которых не был соблюден температурный режим доставки. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Харьковской обладминистрации.

Отмечается, что всего госпредприятие "Укрмедпостач" поставило на областной аптечный склад 21,6 тысячи доз этого препарата, но на складе было выявлено нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз). При этом в ОГА поясняют, что получение каждой партии фиксируется на видео, которое затем направляется в "Укрмедпостач".

"1 июля были направлены соответствующие письма в ГП "Укрмедпостач" и Министерство здравоохранения. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП "Укрмедпостач"", — сообщили в департаменте.

В обладминистрации подчеркивают, что вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области.

"Харьковская ОГА вместе с департаментом здравоохранения ХОГА пристально следит за соблюдением всех требований транспортировки и хранения доз вакцин и ни в коем случае не допустят использования просроченных вакцин и вакцин с нарушением холодовой цепи транспортировки в вакцинации населения Харьковской области", — заверяют власти.

Накануне издание "Страна.ua" опубликовало видео приемки контейнера с вакцинами Pfizer в Харькове. Отмечалось, что его предоставил глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко, по словам которого, запись была получена от коллег из Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

На записи видно, что вакцина поступила без специального контейнера, без холодовых элементов. А внутренний трекер показывал плюсовую температуру в длительный период времени, хотя производитель требует перевозить вакцину при температуре -60...-80 градусов по Цельсию.

Напомним также, что ранее Министерство здравоохранения сообщило, что инициирует расследование информации СМИ о возможной продаже вакцины Pfizer в одной из частных больниц Киева.