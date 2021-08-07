Коронавирус: в Украине установлен новый рекорд прививок от COVID-19 за сутки

В Украине за сутки 6 августа 2021 года вакцинировано против коронавируса 170 тысяч 602 человека.

Это — новый рекорд прививок от COVID-19 в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что одну дозу получили 101 тысяча 550 человек, а полностью иммунизированы — 69 тысяч 52 человека.

Известно, что в течение суток работали 911 мобильных бригад, 2705 пунктов прививки и 316 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 млн 55 тысяч 92 человека, из них получили одну дозу — 4 млн 55 тысяч 90 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 млн 353 тысячи 218 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 млн 408 тысяч 308 прививок.

При этом за сутки 6 августа в Украине зафиксировано 1054 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 72, медработников — 13).

Также за минувшие сутки госпитализировано 534 человека, летальных исходов — 20, выздоровели — 1393 человека.

За сутки протестировано методом ПЦР 22 тысячи 273 человека, методом ИФА — 9628 человек и экспресс-тестами — 14 тысяч 940 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 258 тысяч 532 человека, выздоровели — 2 млн 190 тысяч 686 человек, летальных исходов — 53 тысячи 85, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 509 тысяч 815.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

Напомним, 5 августа в Украине против коронавирусной инфекции COVID-19 было вакцинировано 167 тысяч 383 человека, что на тот момент было рекордным суточным показателем.