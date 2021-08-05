В курортном Моршине привили от Covid-19 уже две трети населения

В Моршине Львовской области в рамках пилотного проекта по вакцинации против Covid-19 большинства взрослого населения минимум одной дозой привито уже 72,4% жителей.
Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения, полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции двумя дозами 66% населения курортного города.
Сейчас в Моршине не фиксируются новые случаи заболевания Covid-19. Последний такой случай был 20 июня.
90% от всех вакцинированных прививали вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac. Также прививки осуществляли вакцинами от AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.
Отметим, что согласно данным Минздрава по итогам вакцинации на 4 августа, одну дозу вакцины против коронавируса в Украине получили уже 3,855 млн человек, две дозы — 2,215 млн (5,88% от официальной численности населения подконтрольной Украине территории на 1 июня).
В Моршине же на начало года числилось 5690 человек наличного населения (в то же время постоянных жителей в нем как в курортном городе заметно меньше, однако эти цифры Госстат в разрезе городов не публикует).
Напомним, что идею о вакцинации всех жителей некоторых городов, в первую очередь курортных, высказывал еще в мае премьер-министр Денис Шмыгаль.
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