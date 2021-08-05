Общество 1 час назад

В курортном Моршине привили от Covid-19 уже две трети населения

В городке уже полтора месяца не фиксируются новые заболевшие Covid-19

Моршин. Фото: скриншот видео KUKIN Company Моршин. Фото: скриншот видео KUKIN Company
Моршин. Фото: скриншот видео KUKIN Company

В Моршине Львовской области в рамках пилотного проекта по вакцинации против Covid-19 большинства взрослого населения минимум одной дозой привито уже 72,4% жителей.

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения, полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции двумя дозами 66% населения курортного города.

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Сейчас в Моршине не фиксируются новые случаи заболевания Covid-19. Последний такой случай был 20 июня.

90% от всех вакцинированных прививали вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac. Также прививки осуществляли вакцинами от AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

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Отметим, что согласно данным Минздрава по итогам вакцинации на 4 августа, одну дозу вакцины против коронавируса в Украине получили уже 3,855 млн человек, две дозы — 2,215 млн (5,88% от официальной численности населения подконтрольной Украине территории на 1 июня).

В Моршине же на начало года числилось 5690 человек наличного населения (в то же время постоянных жителей в нем как в курортном городе заметно меньше, однако эти цифры Госстат в разрезе городов не публикует).

Напомним, что идею о вакцинации всех жителей некоторых городов, в первую очередь курортных, высказывал еще в мае премьер-министр Денис Шмыгаль.

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