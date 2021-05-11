Минздрав хочет вакцинировать все население в ряде городов, начав с курортов — Шмыгаль

Министерство здравоохранения изучает возможность вакцинации от Covid-19 всего населения в некоторых городах, в первую очередь курортных, где можно будет отменить карантинные ограничения для восстановления полноценной жизни и приема туристов. Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Действительно, министерство прорабатывает этот вопрос, есть разные моменты. Одна из идей, например, заключалась в том, что у нас есть города и городки, которые могут провакцинировать свое население. Особенно это касается курортных городов", — отметил он.

По словам премьера, власти хотят попробовать реализовать это в пилотном режиме, и соответствующие инициативы от местных властей уже есть.

"Если провакцинируются все жители этого городка и все работники курортных заведений, в таком городке может быть создана так называемая "зеленая зона", куда могут ехать туристы. Конечно, с определенными ограничениями, если они не вакцинированы. Но город сможет работать в обычном нормальном режиме... Мы будем двигаться в этом направлении", — сказал глава правительства.

Напомним также, что Шмыгаль считает нецелесообразным ведение переговоров об открытии границ с отдельными странами, где применяется подобный украинскому набор вакцин против Covid-19: приоритет у правительства сейчас в унификации так называемого паспорта вакцинации с Европейским союзом.

Отметим, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в настоящее время Украина имеет контракты на поставку 42 млн доз вакцин от Covid-19, включая 8 млн доз в рамках механизма COVAX.

По итогам 10 мая в Украине было привито против коронавируса первой дозой 865,6 тысячи человек, однако вторую дозу, по данным Минздрава, получили пока лишь 695 человек на всю страну. Как отметил в упомянутом интервью Шмыгаль, в Украину поступило уже 1,6 млн доз вакцин, а в мае придет еще 2 млн.