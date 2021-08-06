Общество 1 час назад

Украина установила новый рекорд по вакцинации

В течение суток от коронавируса привиты более 167 тысяч человек

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

5 августа в Украине против коронавирусной инфекции COVID-19 было вакцинировано 167 тысяч 383 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, одну дозу получили 98 тысяч 447 человек, полностью иммунизированы — 68 тысяч 936 человек.

В течение суток работали 894 мобильные бригады, 2 тысячи 709 прививочных пунктов прививки и 301 центр вакцинации.

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С начала прививочной кампании привито 3 млн 953 тысячи 542 человека, из них получили одну дозу — 3 млн 953 тысячи 540 пациентов.

Полностью иммунизированы, то есть получили две дозы, — 2 млн 284 тысячи 166 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 6 млн 237 тысяч 706 прививок.

Прежний рекорд был установлен 22 июля: тогда было вакцинировано 139 тысяч 441 человек.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ("Слуга народа") прогнозирует, что Украине придется внедрять ограничения для граждан, не прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции

Напомним, по состоянию на 6 августа в Украине зафиксировано 1 тысяча 81 новый случай заболевания COVID-19.

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