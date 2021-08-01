Коронавирус: в Украине двумя дозами вакцины от COVID-19 привили более 2 млн человек

В Украине по состоянию на утро 1 августа 2021 года зафиксировано 484 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 16, медработников — 7, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 473 человека, летальных исходов — 6, выздоровели — 131 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 13 тысяч 745 человек, методом ИФА — 2676 человек, экспресс-тестами — 10 тысяч 29 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 253 тысячи 269 человек, выздоровели — 2 млн 186 тысяч 994 человека, летальных исходов — 52 тысячи 951, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 395 тысяч 330.

При этом за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

Кроме того, за сутки 31 июля в Украине привито против коронавируса 68 тысяч 499 человек. Одну дозу вакцины получили 45 тысяч 597 человек, а полностью иммунизированы — 22 тысячи 902 человека.

Известно, что в течение суток работали 420 мобильных бригад, 965 пунктов прививки и 319 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 млн 571 тысяча 447 человек, из них получили одну дозу — 3 млн 571 тысяча 445 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 млн 23 тысячи 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 млн 594 тысячи 703 прививки.

Напомним, по состоянию на утро 31 июля в Украине было зафиксировано 916 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.