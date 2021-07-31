COVID-19: за сутки в Украине 916 новых заражений, 15 человек скончались

По состоянию на 31 июля в Украине зафиксировано 916 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 61 ребенок и 43 медицинских работника.

За минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 486 человек, выздоровели от этой болезни 510 пациентов, а также зафиксировано 15 летальных случаев.

Всего за период пандемии в Украине COVID-19 был обнаружен у 2 млн 252 тысяч 785 человек, выздоровели от коронавируса 2 млн 186 тысяч 863 пациента, умерли — 52 тысячи 945 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), а также Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.

Напомним, 30 июля в Украине зафиксировано 962 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

В течение суток были госпитализированы с коронавирусом 488 человек, выздоровели от этой болезни 504 пациента и зарегистрировано 14 летальных случаев.

За день до этого было выявлено 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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