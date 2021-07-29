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Коронавирус: в Украине за сутки почти 850 новых заражений, 25 человек умерли

За сутки 28 июля в Украине привито против коронавируса 143 тысячи 534 человека

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

В Украине по состоянию на утро 29 июля 2021 года зафиксировано 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 60, медработников — 41, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 480 человек, летальных исходов — 25, выздоровели — 510 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 19 тысяч 582 человека, методом ИФА — 7962 человека, экспресс-тестами — 14 тысяч 960 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 250 тысяч 907 человек, выздоровели — 2 млн 185 тысяч 849 человек, летальных случаев — 52 тысячи 916, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 341 тысяча 529.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

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Кроме того, за сутки 28 июля в Украине привито против коронавируса 143 тысячи 534 человека. Одну дозу вакцины получили 85 тысяч 787 человек, а полностью иммунизированы — 57 тысяч 747 человек.

Известно, что в течение суток работали 812 мобильных бригад, 2787 пунктов прививки и 384 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 3 млн 350 тысяч 502 человека, из них получили одну дозу — 3 млн 350 тысяч 500 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 млн 874 тысячи 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 млн 225 тысяч 458 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 28 июля 2021 года было зафиксировано 717 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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