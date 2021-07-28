Политика 1 час назад

Украина вводит обязательную двухнедельную самоизоляцию для въезжающих из России и Индии

Решение касается не только иностранцев, но и граждан самой Украины

Фото: скриншот видео Госпогранслужбы Фото: скриншот видео Госпогранслужбы
Фото: скриншот видео Госпогранслужбы

Украина изменит правила пересечения границы, в частности, обяжет въезжающих после посещения России или Индии проходить 14-дневную самоизоляцию. Об этом сообщил на заседании правительства 28 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

"Особенному контролю будут подлежать невакцинированные иностранцы и украинцы, которые прибыли из РФ и Индии. Если они провели последние семь дней в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации на протяжении 14 дней без возможности ее досрочного прекращения", — сказал он.

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Чиновник указал, что ужесточение порядка въезда для такой категории лиц связано с активным распространением в РФ и Индии более заразного варианта коронавируса "Дельта".

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"Новый штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется в Европе. Большая вспышка фиксируется в РФ. Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через семь дней после официальной публикации, чтобы снизить возможность распространения вируса на территории Украины", — добавил Ляшко.

Он также заявил, что благодаря новым изменениям Минздрав сможет проводить более качественные эпидемиологические расследования в случае выявления коронавируса.

Напомним, что со 2 июля в Украине вступили в силу изменения карантинных норм, принятые Кабинетом министров в конце июня: согласно им, для пересечения границы иностранцам (кроме имеющих вид на жительство в Украине) и лицам без гражданства старше 12 лет, прибывших из Индии, Великобритании, России и Португалии или находившихся на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, следует пройти непосредственно в пунктах пропуска экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса.

На заседании Совета нацбезопасности и обороны 16 июля рассмотрел дополнительные меры реагирования на появление в Украине штамма коронавируса "Дельта". Секретарь совета Алексей Данилов отметил, что анонсировал, что СНБО поручил Кабмину принять такие меры, но об их сути позже объявит Ляшко.

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