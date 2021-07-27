ВОЗ спрогнозировала, когда в Украине начнется третья вспышка COVID-19

Новая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине начнется в конце августа — начале сентября.

Об этом заявил руководитель Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт, передает УНИАН.

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По словам Хабихта, новая вспышка коронавируса продлится до зимы.

Он призвал украинцев вакцинироваться сейчас, пока "Дельта"-штамм коронавируса не стал широко распространяться в Украине.

"Точный ответ дать трудно. Но, несмотря на имеющиеся данные, широкое распространение "Дельты", меры охраны общественного здоровья и социальные мероприятия, охват вакцинацией и другие параметры, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа — начале сентября и будут продолжаться до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации", — рассказал он.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 23 июля более 1,6 млн граждан Украины получили две дозы вакцины.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что из-за распространения по миру варианта коронавируса "Дельта" Украину ждет новая волна заболеваемости COVID-19.

При этом Минздрав по-прежнему нацелен на использование 10 млн доз вакцин против коронавируса до конца лета.

Тем временем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил накануне об угрозе появления еще более опасного варианта коронавируса, чем активно распространяющийся ныне "Дельта".

Напомним также, что в Украине с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации против Covid-19, в рамках которого прививать будут всех желающих в возрасте от 18 лет.

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