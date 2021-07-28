Коронавирус: в Украине за сутки более 700 новых заражений, 15 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 28 июля 2021 года зафиксировано 717 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 36, медработников — 97, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 507 человек, летальных исходов — 15, выздоровели — 459 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 20 тысяч 673 человека, методом ИФА — 8592 человека, экспресс-тестами — 16 тысяч 979 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 250 тысяч 61 человек, выздоровели — 2 млн 185 тысяч 339 человек, летальных исходов — 52 тысячи 891, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 321 тысяча 947.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

Кроме того, за сутки 27 июля в Украине привито против коронавируса 143 тысячи 328 человек. Одну дозу вакцины получили 86 тысяч 952 человека, полностью иммунизированы — 56 тысяч 376 человек.

Известно, что в течение суток работали 829 мобильных бригад, 2666 пунктов прививки и 360 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 млн 264 тысячи 715 человек, из них получили одну дозу — 3 млн 264 тысячи 713 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 млн 817 тысяч 211 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 млн 81 тысячу 924 прививки.

Напомним, по состоянию на утро 27 июля в Украине был зафиксирован 681 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19.

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