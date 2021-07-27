Общество 50 минут назад

COVID-19: за сутки заболеваемость коронавирусом в Украине подскочила в три раза

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве, а также в Одесской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на 27 июля, в Украине зафиксировано 681 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 37 детей и пять медицинских работников.

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Также за минувшие сутки госпитализированы с COVID-19 266 человек, выздоровели от этой болезни 515 пациентов и зарегистрировано 27 летальных случаев.

За сутки протестировано:

– методом ПЦР — 22 тысячи 330 человек;

– методом ИФА — 8 тысяч 918 человек,

– экспресс-тестами — 13 тысяч 491 человек.

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За все время пандемии в Украине COVID-19 обнаружили у 2 млн 489 тысяч 344 лиц, выздоровели от этой болезни 2 млн 184 тысячи 880 человек, умерли от коронавируса 52 тысяча 876 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (188), а также в Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

Напомним, 26 июля в Украине было зафиксировано 213 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность привилегий для людей, которые вакцинировались от COVID-19.

Источник фото: Depositphotos.

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