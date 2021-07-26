Общество 1 час назад

COVID-19: за сутки в Украине чуть более 200 новых заражений

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве, а также в Одесской, Житомирской, Винницкой и Харьковской областях

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 213 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 11 детей.

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Также за минувшие сутки госпитализированы с COVID-19 256 человек.

За сутки протестировано:

– методом ПЦР — 7 тысяч 562 человека;

– методом ИФА — 1 тысяча 905 человек,

– экспресс-тестами — 6 тысяч 328 человек.

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За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 млн 248 тысяч 663 лиц, выздоровели от этой болезни 2 млн 184 тысячи 365 человек, умерли от COVID-19 52 тысяча 849 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.

Кроме этого, за сутки вакцинировано против COVID-19 49 тысяч 57 человек. Одну дозу получили 39150 человек полностью иммунизированы — 9 тысяч 907 человек.

В течение суток работали 165 мобильных бригад, 298 пунктов прививки и 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 млн 99 тысяч 711 человек, из них получили одну дозу — 3 млн 99 709 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 млн 712 тысяч 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Напомним, в Украине по состоянию на утро 25 июля 2021 года зафиксировано 286 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник фото: Depositphotos.

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