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Коронавирус: в Украине за сутки меньше 300 новых заражений, 12 человек умерли

За сутки 24 июля в Украине привито против коронавируса 71 тысячу 571 человека

Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash
Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash

В Украине по состоянию на утро 25 июля 2021 года зафиксировано 286 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 19, медработников — 2, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 422 человека, летальных исходов — 12, выздоровели — 159 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 26 тысяч 197 человек, методом ИФА — 2823 человека, экспресс-тестами — 10 тысяч 386 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 248 тысяч 450 человек, выздоровели — 2 млн 184 тысячи 195 человек, летальных исходов — 52 тысячи 847, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 271 тысяча 382.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.

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Кроме того, за сутки 24 июля в Украине привито против коронавируса 71 тысячу 571 человека. Одну дозу вакцины получили 50 тысяч 421 человек, а полностью иммунизированы — 21 тысяча 150 человек.

Известно, что в течение суток работали 272 мобильные бригады, 741 пункт прививки и 501 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 млн 60 тысяч 561 человек, из них получили 1 дозу — 3 млн 60 тысяч 559 человек, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 млн 702 тысячи 884 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 млн 763 тысячи 443 прививки.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 24 июля 2021 года более 3 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

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