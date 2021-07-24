Коронавирус: в Украине первой дозой вакцины привили более 3 млн человек

В Украине по состоянию на утро 24 июля 2021 года более 3 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

При этом за сутки 23 июля привито против коронавируса 152 тысячи 675 человек, что является новым рекордным суточным показателем. Одну дозу получили 90 тысяч 72 человека, а полностью иммунизированы — 62 тысячи 603 человека.

Известно, что в течение суток работали 802 мобильные бригады, 2692 пункта прививки и 267 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 млн 10 тысяч 140 человек, из них получили 1 дозу — 3 млн 10 тысяч 138 человек, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 млн 681 тысяча 734 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 млн 691 тысячу 872 прививки.

Кроме того, по состоянию на утро 24 июля в Украине зафиксировано 745 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 51, медработников — 20).

Также за минувшие сутки госпитализировано 395 человек, летальных исходов — 24, выздоровели — 394 человека.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР — 39 тысяч 142 человека, методом ИФА — 7326 человек, экспресс-тестами — 13 тысяч 235 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 248 тысяч 164 человека, выздоровели — 2 млн 184 тысячи 36 человек, летальных исходов — 52 тысячи 835, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 258 тысяч 394.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.

Напомним, в Украине 22 июля вакцинировали 139 тысяч 441 человека, чем был установлен новый суточный рекорд по количеству прививок против коронавирусной инфекции COVID-19.