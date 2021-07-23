Общество 50 минут назад

В Украине побили рекорд по суточной вакцинации от COVID-19

За сутки в Украине привито около 140 тысяч человек

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Украине установлен новый суточный рекорд количеству прививок против коронавирусной инфекции COVID-19 — 22 июля вакцинировано 139 тысяч 441 человек.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, одну дозу получили 76 тысяч 169 человек, полностью иммунизированы — 63 тысячи 272 человека.

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В течение суток работали:

– 743 мобильные бригады,

– 2 тысячи 672 прививочных пункта;

– 171 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 млн 920 тысяч 68 человек, из них получили одну дозу — 2 млн 920 тысяч 66 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 млн 619 тысяч 131 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

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15 июля 2021 года в Украине привили против коронавируса 117 тысяч 376 человек. На тот момент это было новым рекордом вакцинации в сутки

Всего в Украине сделано 4 млн 539 тысяч 197 прививок. Ранее сообщалось, что Украина открывает пятый этап вакцинации населения против COVID-19, во время которого будут прививать всех желающих в возрасте от 18 лет.

Напомним, по состоянию на 23 июля 2021 года, в Украине зафиксировано 763 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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