Коронавирус: за сутки в Украине выявили 763 зараженных, 21 человек скончался

По состоянию на 23 июля 2021 года, в Украине зафиксировано 763 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 57 детей и 15 медицинских работников.

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За минувшие сутки госпитализированы с COVID-19 446 человек, выздоровели от этой болезни 639 пациентов, а также зарегистрирован 21 летальный случай.

В течение этого периода в Украине протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 18 тысяч 411 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 7 тысяч 630 человек и экспресс-тестами — 14 тысяч 16 украинцев.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 2 млн 247 тысяч 419 человек, выздоровели от этой болезни 2 млн 183 тысячи 642 пациента и умерли от COVID-19 52 тысячи 811 больных. Кроме этого, за этот период проведено 11 млн 239 тысяч 813 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (226), а также Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39) и Херсонской (37) областях.

Напомним, по состоянию на 22 июля, в Украине зарегистрировано 726 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что Украина открывает пятый этап вакцинации населения против COVID-19, на котором будут прививать всех желающих в возрасте от 18 лет.

Источник фото: Depositphotos.