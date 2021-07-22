COVID-19: в Украине за сутки выявили 726 зараженных, 21 человек умер

По состоянию на 22 июля, в Украине зарегистрировано 726 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших – 54 ребенка и 22 медицинских работника.

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Также за минувшие сутки госпитализированы с COVID-19 402 человека, выздоровел от этой болезни 501 пациент и зафиксировано 21 летальный случай.

В течение вчерашних суток протестировано:

– методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) — 20 тысяч 724 человека;

– методом ИФА (иммуноферментный анализ) — 7 тысяч 749 человек;

– экспресс-тестами — 14 тысяч 794 человека.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 2 млн 246 тысяч 656 человек, выздоровели от этой болезни 2 млн 183 тысячи 3 человека и умерли 52 тысячи 790 заболевших. С начала пандемии было проведено 11 млн 221 тысяча 402 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 21 июля 2021 года зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что Украина открывает пятый этап вакцинации населения против COVID-19, на котором будут прививать всех желающих в возрасте от 18 лет.