Коронавирус: в Украине за сутки 655 новых заражений, привито более 100 тысяч человек

В Украине по состоянию на утро 21 июля 2021 года зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 37, медработников — 18, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 508 человек, летальных исходов — 13, выздоровели — 577 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 18 тысяч 151 человека, методом ИФА — 9082 человека, экспресс-тестами — 16 тысяч 270 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 245 тысяч 930 человек, выздоровели — 2 млн 182 тысячи 502 человека, летальных исходов — 52 тысячи 769, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 200 тысяч 678.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

Кроме того, за сутки 20 июля в Украине привито против коронавируса 100 тысяч 3 человека. Одну дозу получили 60 тысяч 587 человек, а полностью иммунизированы — 39 тысяч 416 человек.

Известно, что в течение суток работали 654 мобильные бригады, 1830 пунктов прививки и 69 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 млн 778 тысяч 377 человек, из них получили 1 дозу — 2 млн 778 тысяч 375 человек, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 млн 501 тысяча 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 млн 279 тысяч 666 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 20 июля 2021 года было зафиксировано 598 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.