Коронавирус: в Украине за сутки почти 600 новых заражений, 25 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 20 июля 2021 года зафиксировано 598 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 23, медработников — 13, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 279 человек, летальных исходов — 25, выздоровели — 540 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 21 тысяча 459 человек, методом ИФА — 8387 человек, экспресс-тестами — 12 тысяч 565 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 245 тысяч 275 человек, выздоровели — 2 млн 181 тысяча 925 человек, летальных исходов — 52 тысячи 756, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 182 тысячи 527.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

Кроме того, за сутки 19 июля в Украине привито против коронавируса 81 тысяча 15 человек. Одну дозу получили 50 тысяч 267 человек, а полностью иммунизированы — 30 тысяч 748 человек.

Известно, что в течение суток работали 583 мобильные бригады, 1394 пункта прививки и 50 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 млн 717 тысяч 790 человек, из них получили 1 дозу — 2 млн 717 тысяч 788 человек, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 млн 461 тысяча 875 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 млн 179 тысяч 663 прививки.

Напомним, по состоянию на утро 19 июля 2021 года в Украине было зафиксировано всего 182 новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19.