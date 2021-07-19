Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает снижаться

По состоянию на 19 июля 2021 года, в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 11 детей.

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За минувшие сутки с COVID-19 госпитализированы 307 человека, выздоровели от этой болезни 187 пациентов и зарегистрировано пять летальных случаев.

В течение суток в Украине протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 9 тысяч 587 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 1 тысяча 613 пациентов и экспресс-тестами — 5 тысяч 770 человек.

Всего за время пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 млн 244 тысячи 677 человек, выздоровели от этой болезни 2 млн 181 тысяча 385 пациентов и зафиксировано 52 тысячи 731 летальный случай. Также проведено 11 млн 161 тысяча 68 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (82), а также Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

Кроме этого, за указанный период вакцинировано против коронавируса 37 тысяч 173 человека. Одну дозу получили 28 тысяч 582 человека, полностью иммунизированы — 8 тысяч 591 человек.

В течение суток работали 88 мобильных бригад, 124 прививочных пункта и 225 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 млн 667 тысяч 523 человека, из них получили одну дозу — 2 млн 667 тысяч 521 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 млн 431 тысяча 127 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 млн 98 тысяч 648 прививок.

Напомним, по состоянию на 18 июля 2021 года, в Украине зафиксировано 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках.

Источник фото: Depositphotos.