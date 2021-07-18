За сутки заболеваемость коронавирусом в Украине снизилась более, чем в 2,5 раза

По состоянию на 17 июля 2021 года, в Украине зафиксировано 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 27 детей и 4 медицинских работника.

Подпишитесь на канал DELO.UA

За минувшие сутки с COVID-19 госпитализированы 382 человека, выздоровел от этой болезни 241 пациент и зарегистрировано 8 летальных случаев.

В течение суток в Украине протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 13 тысяч 429 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 3 тысячи 158 пациентов и экспресс-тестами — 9 тысяч 495 человек.

Всего за время пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 млн 444 тысячи 495 человек, выздоровели от этой болезни 2 млн 181 тысяча 198 пациентов и зафиксировано 52 тысячи 726 летальных случаев. Также проведено 11 млн 151 тысяча 481 ПЦР-тест.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (50), городе Киеве (43), а также Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

Кроме этого, за сутки, 17 июля, в Украине было вакцинировано против COVID-19 50 тысяч 435 человек. Из них одну дозу получили 34 тысячи 79 человек, полностью иммунизированы — 16 тысяч 356 человека.

В течение суток работали 179 мобильных бригад, 354 прививочных пункта и 229 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 2 млн 638 тысяч 941 человек, из них получили одну дозу — 2 млн 638 тысяч 939 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 млн 422 тысячи 536 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 млн 614 тысяч 75 прививок.

Напомним, 16 июля в Украине зафиксировали 591 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках.

Источник фото: Depositphotos.