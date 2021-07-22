Общество 1 час назад

Из-за COVID-19 число несчастных случаев на производстве выросло на 285% — Фонд соцстраха

В структуре производственного травматизма здравоохранение продолжает составлять абсолютное большинство случаев

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В первом полугодии 2021 года количество страховых несчастных случаев на производстве в Украине увеличилось на 284,6% — с 1 тысячи 834 случаев в том же периоде 2020 года до 7 тысяч 54 в текущем.

Как сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ), количество прироста ориентировочно равно числу случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По этой причине за этот период составлено около пяти тысяч актов Н-1/П.

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По информации ФССУ, смертность в результате несчастных случаев на производстве, включая, в том числе, COVID-19, за этот период имела медленную динамику роста. По сравнению с первыми шестью месяцами 2020 года количество смертельных случаев возросло более чем вдвое, или на 115,7% и составила 330 случаев.

По территориальному распределению самое большое количество страховых несчастных случаев зарегистрировано в Киеве (683), Киевской области (649), Черкасской области (560), Хмельницкой области (543), и Львовской области (428).

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Менее всего несчастных случаев зафиксировано в Луганской (58), Сумской (65), Полтавской (70), Закарпатской (84) и Кировоградской (98) областях.

По итогам января-июня 2021 года, в структуре производственного травматизма здравоохранение продолжает составлять абсолютное большинство случаев. Среди профессий, представители которых чаще всего травмировались или заразились на работе, преобладают медицинские сестры/медбратья, санитары и семейные врачи.

В случае наступления несчастного случая на производстве или профессионального заболевания Фондом для пострадавших предусмотрены следующие выплаты:

– помощь в связи с временной нетрудоспособностью до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;

– единовременное пособие в случае стойкой потери профессиональной трудоспособности или смерти потерпевшего;

– ежемесячная страховая выплата в случае частичной или полной потери трудоспособности, которая компенсирует соответствующую часть утраченного заработка потерпевшего;

– страховая выплата пострадавшему в размере его среднемесячного заработка при временном переводе его на более легкую нижеоплачиваемую работу;

– ежемесячная страховая выплата лицам, имеющим на нее право в случае смерти потерпевшего;

– возмещение стоимости ритуальных услуг, связанных с погребением.

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Кроме этого, в случае наступления страхового случая за счет средств Фонда предоставляется ряд медицинских и социальных услуг.

В частности, финансируется лечение всех прямых последствий страхового случая до восстановления здоровья или в течение всей жизни потерпевшего в случае определенной в этом нужды, прохождения курса оперативной реабилитации на базе санаторно-курортных учреждений, проведение исследований, осуществление оперативных вмешательств, эндопротезирование, протезирование, обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения и тому подобное.

Напомним, в I квартале 2021 года Фонд социального страхования Украины зарегистрировал 3 тысячи 502 пострадавших в результате несчастных случаев на производстве.

Из них 2 тысячи 525 человека (72,1%) были инфицированы коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей. 

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