Пандемия COVID-19 спровоцировала всплеск несчастных случаев на производстве почти в 4 раза

В Украине уровень производственного травматизма (острых профзаболеваний) самый высокий среди женщин в возрасте от 50 до 59 лет. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

По данным ведомства, в I квартале 2021 года Фонд социального страхования Украины зарегистрировал 3 502 пострадавших в результате несчастных случаев на производстве.

При этом, в случае инфицирования коронавируса SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей составлены акты по форме Н-1/П, которые признаны связанными с производством.

Как отмечает ФССУ, этот показатель в 3,9 раза превышает показатели I квартала 2020 года. В частности, рост обусловлен случаями острых профессиональных заболеваний на COVID-19 работников учреждений здравоохранения.

Так, в январе — марте этого года было зарегистрировано 2525 пострадавших с диагнозом COVID-19, на которых был составлен акт по форме Н-1/П (связанный с производством), что составляет 72,1% общего количества пострадавших за это период.

Согласно выводам проведенных расследований, основной причиной наступления несчастных случаев является невыполнение требований инструкций по охране труда.

Больше всего несчастных случаев произошло с медицинскими сестрами/медбратами, семейными врачами, младшими медицинскими сестрами (братьями).

При этом, уровень производственного травматизма (острых профзаболеваний) самый высокий среди женщин в возрасте от 50 до 59 лет.

Напомним, в ноябре 2020 года Фонд социального страхования Украины (ФССУ) принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с травмой или болезнью, в том числе, на COVID-19 на сумму 1,8 млрд грн, что на 0,6 грн или 50% больше, чем в октябре.

В октябре прошлого года, по сравнению с сентябрем, расходы Фонда на компенсацию застрахованным лицам утраченного за время лечения заработка выросли на 38,7% или на более 0,3 млрд грн.

С начала года пособия по временной потере трудоспособности начислено Фондом для почти 2,1 млн человек, из которых более 56 000 — в случае изоляции от COVID-19.