Количество больничных листов в Украине за месяц возросло почти на 50% — Фонд соцстраха

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) фиксирует значительный рост количества листков нетрудоспособности, предоставляемых на оплату.

Как сообщает пресс-служба Фонда, динамика увеличения числа больничных и дней нетрудоспособности застрахованных лиц наблюдается с начала осени. Соответственно растут расходы Фонда на финансирование пособий по временной потере трудоспособности.

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По оперативным данным, в октябре текущего года количество больничных листов по сравнению с сентябрем увеличилась на 48,9%, на 35,4% возросло количество дней нетрудоспособности, сумма расходов выросла на 38,7% или на 334,7 млн грн.

В ФССУ отмечают, что рост числа больничных листов и дней нетрудоспособности связан с сезонным повышением заболеваемости респираторными болезнями, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, а также непосредственным заболеванием украинских работников коронавирусной болезнью.

Темпы роста больничных листов являются крупнейшими в регионах, в которых областные центры отнесены к "красному" и "оранжевому" уровням эпидемической опасности по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Так, в Сумской области увеличение больничных в октябре по сравнению с сентябрем составило 90,8%, в Тернопольской области — 87,9%, Николаевской области — 83,3%, Винницкой области — 80,4%, Полтавской области — 72,6% , Харьковской области — 66,1%, Черкасской области — 63%, Ровенской области — 62,2%.

В Фонде добавили, что на протяжении октября ФССУ принял на оплату более 396 тысяч листов нетрудоспособности. Общая сумма составила 1,2 млрд грн.

Ранее сообщалось, что руководство ФССУ обратилось в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного правонарушения со стороны неизвестных лиц в отношении исполняющих обязанности начальников региональных управлений исполнительной дирекции Фонда.

По имеющейся информации к руководителям областных управлений ВД ФССУ обратились неизвестные, которые, выдавая себя за должностных лиц Минсоцполитики и правления Фонда, просили провести перерасчет значительных денежных сумм.