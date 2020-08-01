Общество 20 минут назад

Фонд соцстраха выплатил семье умершего от COVID-19 врача 1,5 млн грн

Финансовая помощь была выплачена 30 июля за средства государственного бюджета

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) профинансировал страховую выплату в размере 1,576 млн грн семье заведующего диспансерным отделением из Ивано-Франковской области, умершего вследствие инфицирования коронавируса SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба ФССУ финансовая помощь была выплачена 30 июля за средства государственного бюджета.

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Деньги поступят на счет семьи на протяжении нескольких банковских дней.

По состоянию на 31 июля, ФССУ профинансировал государственные пособия в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней" для пяти семей медицинских работников.

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Всего Фонд соцстраха профинансировал единовременные пособия по государственному социальному страхованию в размере 210 млн грн для шести семей, чьи близкие умерли в результате инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей.

Напомним, в Бердянске произошла вспышка коронавируса на подстанции скорой медицинской помощи, болезнь обнаружили у десяти сотрудников городской "Скорой помощи".

На подстанции "скорой" провели дополнительные мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Фонд социального страхования Украины компенсировал утраченный заработок за время изоляции от COVID-19 около 2 тысячам 300 застрахованным лицам.

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