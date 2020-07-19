Общество 1 час назад

COVID-19: в Бердянске коронавирусной инфекцией заразились десять медиков

Половина инфицированных работников имеет симптомы заболевания, у остальных заболевание проходит без симптомов

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Бердянске произошла вспышка коронавируса на подстанции скорой медицинской помощи.

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи, болезнь обнаружили у десяти сотрудников городской "Скорой помощи".

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По информации агентства, половина инфицированных работников имеет симптомы заболевания: насморк и субфебрильная температура до 38 градусов.

У другой половины заболевание проходит бессимптомно. Больные находятся под наблюдением врачей.

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На подстанции "скорой" провели дополнительные мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Все работники подстанции Бердянска пройдут повторную проверку на COVID-19 методом ПЦР-тестирования.

Напомним, с начала пандемии количество инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине составило 58 842 человека, выздоровевших — 30 879, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 485 человек.

 

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