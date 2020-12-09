Страхование и финуслуги 2 часа назад

Фонд соцстраха в полтора раза увеличил затраты на больничные листы

Всего в ноябре в Фонд соцстрахования предоставлены на оплату 565,2 тысяч больничных листов

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В ноябре 2020 года Фонд социального страхования Украины (ФССУ) принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с травмой или болезнью, в том числе, на COVID-19 на сумму 1,8 млрд грн, что на 0,6 грн или 50% больше, чем в октябре.

Как сообщает пресс-служба ФССУ, всего в прошлом месяце в Фонд предоставлены на оплату 565,2 тысяч листов нетрудоспособности против 395,4 тысяч в октябре.

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Значительный рост количества больничных листов наблюдается Фондом с осени и связан с сезонным распространением респираторных болезней, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, а также заболеваний работников коронавирусной болезнью.

Ранее сообщалось, что Фонд соцстрахования в период карантина, кроме привычных выплат, оказывает помощь по дополнительным страховым случаям — в частности, связанным с изоляцией из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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Право на получение этой выплаты имеют все застрахованные лица.

Напомним, в октябре, по сравнению с сентябрем, расходы Фонда на компенсацию застрахованным лицам утраченного за время лечения заработка выросли на 38,7% или на более 0,3 млрд грн.

С начала года пособия по временной потере трудоспособности начислено Фондом для почти 2,1 млн человек, из которых более 56 000 — в случае изоляции от COVID-19.

В ФССУ добавили, что выплаты соответствующих пособий проводятся Фондом вовремя и в полном объеме.

 

 

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