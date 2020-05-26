В Соцстрахе пояснили, как получить компенсацию за утраченный во время карантина заработок

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в период карантина, кроме привычных выплат, оказывает помощь по дополнительным страховым случаям — в частности, связанным с изоляцией из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Фонда, право на получение этой выплаты имеют все застрахованные лица, то есть каждый трудоустроен.

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Такая помощь финансируется Фондом в случае самоизоляции под контролем или пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения из-за проведения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а также локализации и ликвидации ее вспышек и эпидемий.

Исключительным основанием для ее начисления является выданный в установленном порядке больничный лист с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11".

Выдача таких больничных сегодня урегулирована, Министерство здравоохранения Украины совместно с ФССУ провели селекторное совещание с департаментами (управлениями) здравоохранения областных (городских) госадминистраций по оформлению таких документов.

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Кроме того, Минздрав рекомендовал учреждениям здравоохранения осуществить замену предварительно выданных в связи с самоизоляцией справок на листки нетрудоспособности.

Срок выдачи таких листков нетрудоспособности в соответствии с действующими нормативно-правовых актов и отраслевых стандартов в сфере здравоохранения составляет 14 дней. Как и в общих случаях, больничный сначала выдается на пять дней с последующим продлением.

Чтобы получить от Фонда помощь, необходимо передать полученный листок нетрудоспособности с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11" своему работодателю.

В свою очередь, работодатель на основании полученного от работника больничного листа оформляет заявление-расчет, в которой указывает причину нетрудоспособности — 11, то есть изоляция от COVID-19, и передает ее в Фонд финансирования. Сделать это можно дистанционно. Подробнее о приеме заявлений-расчетов в период карантина: t.me/socialfund/322.

Размер помощи от Фонда по таким больничным листам составляет 50% средней заработной платы и не зависит от продолжительности страхового стажа работника. ФССУ осуществляет финансирование, начиная с шестого дня, первые пять дней оплачиваются работодателем.

Однако, для медицинских работников компенсация утраченного заработка за время изоляции от COVID-19 осуществляется Фондом в размере 100% среднего дохода и также не зависит от продолжительности страхового стажа.

Напомним, по итогам января — апреля 2020 года средний размер ежемесячной страховой выплаты от Фонда социального страхования Украины для лиц, пострадавших на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих на них право в случае смерти потерпевшего, вырос на 11,7% и составил 3 657,75 грн.