Освобожденные от ЕСВ предприниматели и безработные имеют право на выплаты Соцстраха

Физические лица-предприниматели (ФЛП) и самозанятые лица, временно освобожденные от уплаты единого социального взноса (ЕСВ), а также частично безработные продолжают считаться застрахованными в Фонде социального страхования Украины (ФССУ) лицами.

Как сообщает пресс-служба ФССУ, эта категория граждан имеет право на все выплаты и услуги от Фонда соцстраха, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

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В частности, речь идет о пособии по временной потере трудоспособности в случае болезни или травмы, а также компенсации утраченного заработка за время изоляции от COVID-19 на основании соответствующих больничных листов.

При исчислении среднедневного дохода для определения размера пособия от ФССУ период освобождения от уплаты единого взноса считается неотработанным по уважительным причинам. Эти месяцы не включаются в расчетный период.

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Однако, период частичной безработицы не относится к уважительным причинам и не исключается из расчетного периода.

При исчислении среднедневной заработной платы для таких лиц учитывают начисленную заработную плату, с которой уплачены ЕСВ.

При этом, в сумму заработной платы включается пособие по частичной безработице.

Это пособие на период карантина предоставляется территориальным органом центрального органа исполнительной власти застрахованным лицам в случае потери ими части заработной платы из-за вынужденного сокращения продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) деятельности по обращению работодателя.

Напомним, Фонд социального страхования Украины в период карантина, кроме привычных выплат, оказывает помощь по дополнительным страховым случаям — в частности, связанным с изоляцией из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.