Общество 9 минут назад

За сутки в Украине выявили около тысячи новых заражений COVID-19, 14 человек умерли

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, а также Одесской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на 30 июля, в Украине зафиксировано 962 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 51 ребенок и 49 медицинских работников.

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В течение суток госпитализированы с коронавирусом 488 человек, выздоровели от этой болезни 504 пациента и зарегистрировано 14 летальных случаев.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 млн 251 тысяча 869 человек, выздоровели — 2 млн 186 тысяч 353 пациентов и зафиксировано 52 тысячи 930 летальных случаев.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (233), а также Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 29 июля 2021 года зафиксировано 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За день до этого было зафиксировано 717 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Источник фото: Depositphotos.

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