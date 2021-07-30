За сутки в Украине выявили около тысячи новых заражений COVID-19, 14 человек умерли

По состоянию на 30 июля, в Украине зафиксировано 962 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 51 ребенок и 49 медицинских работников.

В течение суток госпитализированы с коронавирусом 488 человек, выздоровели от этой болезни 504 пациента и зарегистрировано 14 летальных случаев.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 млн 251 тысяча 869 человек, выздоровели — 2 млн 186 тысяч 353 пациентов и зафиксировано 52 тысячи 930 летальных случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (233), а также Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 29 июля 2021 года зафиксировано 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За день до этого было зафиксировано 717 новых подтвержденных случаев коронавируса.

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