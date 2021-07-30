Общество 40 минут назад

В Украине разрешили вакцинировать от Covid-19 детей от 12 лет

Использоваться для этого будет лишь вакцина Pfizer, при этом нужно будет предоставить документы о необходимости такой прививки

Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве
Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве

Министерство здравоохранения приказом от 17 июля утвердило рекомендации Национальной технической группе экспертов по иммунопрофилактике о возможности вакцинации детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Учитывая имеющиеся научные исследования, рекомендации Всемирной организации здравоохранения и соответствующие изменения в инструкции вакцины Comirnaty, этот препарат разрешено использовать детям старше 12 лет в Украине в ряде случаев:
- если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни Covid-19 из-за сопутствующих болезней и не имеет противопоказаний к вакцинации;
- с целью объединения семьи, выезжающей в страну, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19 или международное свидетельство о вакцинации;
- если ребенок выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим упомянутый сертификат;
- если ребенок является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию от Covid-19;
- если ребенок приехал из другой страны, где уже получил первую дозу вакцины Comirnaty и имеет документы, подтверждающие этого.

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Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу ребенка. Врач может выдать один из следующих документов:
- медицинское заключение о наличии у ребенка сопутствующей патологии, в частности онкопатологии, отсутствии противопоказаний к прививке вакциной Comirnaty и рекомендации провести эту прививку;
- справку в произвольной форме с рекомендацией провести прививки вакциной Comirnaty после рассмотрения документов, дающих основания для вакцинации.

Таковыми могут быть документы, подтверждающие:
- изменение места жительства (объединения семьи) и выезда в страну, где для пересечения границы необходим сертификат или международное свидетельство о вакцинации;
- выезд на учебу в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим такой сертификат или свидетельство;
- участие в международных мероприятиях в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходим такой сертификат или свидетельство;
- введение первой дозы вакцины Comirnaty у ребенка за границей.

Получив медицинскую справку от врача, следует позвонить в удобный центр массовой вакцинации или пункт прививки (list.covid19.gov.ua) и, если там есть вакцина от Pfizer, записать ребенка на прививку. На вакцинацию обязательно нужно взять с собой все требуемые документы из приведенных выше.

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Предусмотрено, что дети от 12 лет должны получить две дозы по 0,3 мл вакцины с интервалом в 21-28 дней. Им также необходимо будет соблюсти 14-дневный интервал между введением вакцины от Covid-19 и вакцины от какой-либо других болезни, за исключением экстренной вакцинации.

Отмечается, что вакцинация детей с онкопатологией, переболевших коронавирусной инфекцией, должна проводиться независимо от срока, прошедшего после перенесенного Covid-19.

Приоритет в вакцинации против Covid-19 любой доступной вакциной имеют лица, постоянно проживающие вместе с маломобильным ребенком или ухаживающие за ним. При наличии живой очереди в пункте или в центре вакцинации таким детям предоставляется приоритет.

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