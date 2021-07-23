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В мире 1 час назад

Вторую дозу вакцины Pfizer нужно вводить через 8 недель после первой — ученые

В Украине именно вакцину от Pfizer сейчас используют активнее других препаратов

Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве
Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве

Британские исследователи обнаружили, что более длительный промежуток между первой и второй дозами антикоронавирусной вакцины от Pfizer/BioNTech заставляет иммунную систему организма вырабатывать больше антител, борющихся с инфекцией.

Как пишет BBC, в рамках исследования были изучены иммунные ответы 503 сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании, которые получили две прививки с разными интервалами в конце 2020 и начале 2021 года, когда быстро распространялся вариант коронавируса, впервые обнаруженный в графстве Кент и получивший впоследствии наименование "Альфа". Уровни антител в их крови были измерены через месяц после получения второй дозы вакцины.

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Результаты свидетельствуют о том, что как короткие, так и длинные интервалы дозирования вакцины Pfizer в целом вызывали сильный иммунный ответ. Однако в результате трехнедельного промежутка между прививками было сгенерировано меньше нейтрализующих антител, чем при 10-недельном интервале.

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В то время как уровни антител упали после первой дозы, уровни Т-клеток — другого типа иммунных клеток — оставались высокими. Более длительный график прививок привел к меньшему количеству Т-клеток в целом, но большей доле определенного их типа, называемых вспомогательными Т-клетками, которые, по мнению исследователей, поддерживают иммунную память.

Как отметила руководительница исследования Сюзанна Дуначи, восьминедельный перерыв является наилучшим в условиях массового заражения вариантом коронавируса "Дельта".

По словам британского министра по вакцинации Надима Захави, результаты последнего исследования чрезвычайно важны не только для Великобритании, но и для всего мира, поскольку помогают лучше понять механизм иммунного ответа на Covid-19 и важность получения двух прививок.

"Когда мы спешили предложить вакцину всем взрослым, мы последовали совету Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации сократить интервал между дозами с 12 до 8 недель, чтобы помочь защитить больше людей от варианта "Дельта". Это исследование предоставляет дополнительные доказательства того, что этот интервал приводит к сильному иммунному ответу и поддерживает наше решение", — отметил чиновник.

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Ныне препарат от Pfizer является одной из трех вакцин, используемых в Великобритании, наряду с вакцинами от AstraZeneca и Moderna. В Украине же по состоянию на 22 июля был побит рекорд суточной вакцинации — 139,4 тысячи доз.

Из них относительное большинство — 42 тысячи — это препарат от Pfizer, 40,5 тысячи — вакцина китайской компании Sinovac, 30,1 тысячи — AstraZeneca южнокорейского производства, 26,9 тысячи — американская Moderna.в равной степени прививали вакцинами от Pfizer, Moderna и китайской Sinovac.

Стоит отметить, что в украинском Министерстве здравоохранения ранее разрешили проводить вакцинацию от коронавируса первой и второй дозой разными препаратами, если речь идет о Pfizer и Moderna.

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