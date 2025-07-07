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РФ ударила по критической инфраструктуре в Сумской области: часть района без света

свет
Удар дронов по Сумской общине

Российские войска в понедельник, 7 июля, атаковали объект гражданской инфраструктуры в Сумской общине с помощью ударных дронов. В результате атаки два человека получили ранения, зафиксированы разрушения, часть района осталась без электроснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает глава ОВА Олег Григоров.

Атака дронов РФ по Сумщине

"Враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры на окраине Сумской общины. Предварительно, атака была осуществлена с использованием ударного БпЛА. В результате обстрела два человека получили легкие ранения. Им оказывают медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Глава Сумской ОВА сообщил, что в результате атаки было повреждено помещение объекта, сейчас идет ликвидация последствий.

Позже стало известно, что из-за попадания часть Сумского района осталась без электроснабжения. На месте работают аварийные бригады, которые производят восстановительные работы.

Напомним, из-за ночной атаки беспилотников на Киев 7 июля повреждена тепломагистраль большого диаметра. Без горячей воды остались около 500 зданий, в том числе жилые дома, школы, медучреждения и ведомственные объекты.

Автор:
Ольга Опенько