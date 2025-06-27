Россия атаковала энергообъект в Херсонской области: жителей призывают готовиться к отключениям света

Российские войска 27 июня атаковали важный энергетический объект в Херсонской области, в результате чего возникли проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Накануне Дня Конституции россияне решили погрузить Херсонщину во тьму, атаковав важный энергетический объект. Из-за атаки есть проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов", — написал он.

Жителей региона просят подготовиться к длительному отсутствию света.

Пока специалисты делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, заверил глава ОВА.

Напомним, 16 мая, российские войска обстреляли железнодорожную инфраструктуру Херсона. В результате атаки повреждено здание вокзала, где выбиты окна и повреждены рабочие места сотрудников. Также незначительные повреждения получил один из вагонов поезда.