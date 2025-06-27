В Херсоне перебои со светом из-за российских обстрелов

Из-за российских обстрелов 27 июня в Херсоне наблюдаются перебои с электроснабжением.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил в пятницу глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько

По его словам, специалисты изучают объемы повреждений и определяют сроки проведения аварийно-восстановительных работ.

Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

Под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 22 населенных пункта, в том числе Херсон.

Российские военные, по информации ОВА, избивали по социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 7 многоэтажек и 25 частных домов.

Также оккупанты изуродовали газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили.

По данным Всемирного банка, потребности на восстановление Херсонщины составляют более 35 миллиардов долларов, однако эта цифра не учитывает временно оккупированные территории, где невозможно точно оценить потери и убытки.

В 2025 году правительство планирует направить почти 6,3 миллиарда гривен на все проекты восстановления Херсонской области.