На восстановление Херсонской области пойдет в этом году почти 6,3 млрд грн — Шмигаль

В 2025 году правительство планирует направить почти 6,3 миллиарда гривен на все проекты восстановления Херсонской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания по итогам рабочей поездки в Херсонскую область.

Он напомнил, что Херсонская область чрезвычайно пострадала и продолжает страдать от российской агрессии.

Премьер акцентировал, что быстрое восстановление региона осуществляется прямо сейчас, не дожидаясь завершения войны, "ведь лечение, обучение, свет, вода, тепло, инфраструктура — все это нужно украинцам и, в частности, херсонцам уже и сегодня".

"В 2025 году на все проекты восстановления Херсонщины направим около 6,3 млрд грн", — проинформировал он.

В то же время глава правительства уточнил, что средства распределятся в пределах четко определенных приоритетов: первый – безопасность образования. Планируется выделить почти 752 миллиона гривен на обустройство школьных укрытий и приобретение школьных автобусов, чтобы дети имели возможность учиться в классах.

Вторым приоритетом Правительства на Херсонщине является медицина, в частности строительство укрытий для безопасности врачей и пациентов. В прошлом году в Херсоне такие хранилища обустроили в трех больницах. больниц).

Премьер-министр рассказал, что в этом году одной из ключевых задач является реконструкция приемного отделения Херсонской детской областной больницы, на что предусмотрено 60 миллионов гривен .

Кроме того, третьим приоритетом является комплексное восстановление региона.

По данным Всемирного банка, потребности на восстановление Херсонщины составляют более 35 миллиардов долларов, однако "цифра не учитывает временно оккупированные территории, где мы не можем точно оценить потери и убытки".