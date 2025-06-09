Херсонская область получит качественную питьевую воду благодаря сотрудничеству Украины и Швеции: проект оценивается в 2,3 млн евро

Херсонская область получит до 40 инновационных систем очистки воды благодаря сотрудничеству со шведской компанией Wayout International AB.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минсреды.

Соответствующий Меморандум подписали Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Херсонская областная военная (государственная) администрация, Учреждение "Агентство регионального развития Офис евроинтеграции Херсонской области" и шведская компания Wayout International AB

Цель проекта — обеспечить деоккупированные территории Херсонской области качественной питьевой водой. Это особенно важно, учитывая гуманитарный кризис, вызванный полномасштабной агрессией РФ и разрушением критической инфраструктуры, в том числе подрывом Каховской ГЭС. Инициатива реализуется при поддержке правительства Швеции.

Стороны заключения Меморандума договорились о стратегическом сотрудничестве, направленном на внедрение инновационных, устойчивых и долгосрочных решений в сфере водоснабжения.

Системы Wayout работают без использования пластика и химикатов, обеспечивают питьевую воду из любого источника, имеют срок службы до 30 лет, а их дистанционное управление и мониторинг через цифровую платформу гарантируют устойчивую эффективность.

Первый пилотный проект будет реализован в Великоалександровской общине в Бериславском районе Херсонской области, где одна система может обеспечить водой 11,5 тысячи жителей. Общая стоимость этого пилота — 2,3 млн евро.

Напомним, в Николаевской области активно продолжается строительство нового магистрального водопровода, который должен обеспечить регион питьевой водой уже этим летом. Работы ведутся непрерывно, в две смены.