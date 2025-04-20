Строительство нового водопровода в Николаев продолжается круглосуточно: когда планируют завершить

В Николаевской области активно продолжается строительство нового магистрального водопровода, который должен обеспечить город питьевой водой уже этим летом. Работы ведутся непрерывно, в две смены.

Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.

На объекте задействовано около 600 человек, 200 единиц автотранспорта и 90 единиц специальной техники.

"Выполняется монтаж трубы, земляные работы, строительство трех насосных станций, устройство камер переподключения, проколов под автодорогами", — написал он.

Строительство выполняет группа компаний "Автострада" бизнесмена Максима Шкиля.

Проектная мощность нового водопровода предусматривает подачу до 120 тысяч кубометров воды в сутки для Николаева и еще 50 тысяч кубометров для мелиоративной системы Новой Одессы и Николаевского района.

Отметим, "Николаевводоканал" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение о предоставлении почти 25 млн. евро на восстановление водоснабжения в Николаеве.

Долгосрочное решение проблемы заключается в реализации нового проекта с водозабором из реки Южный Буг.

Напомним, в апреле 2022 года российские войска разрушили водопровод, которым Николаев получал питьевую воду из Днепра. Город остался без водоснабжения, а впоследствии в сеть была подана сначала соленая вода из лимана, а затем — речная вода худшего качества.

А 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Поэтому южные регионы остались без водоснабжения. Люди не имели нормального доступа к чистой питьевой воде, ее постоянно подвозили спасатели.







