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Стоимость водопровода для Николаева снизили до 5 млрд гривен: когда город будет с водой
Стоимость сооружения водопровода для Николаева с водозабором на Южном Буге составит 5 млрд грн, что на 40% меньше предыдущих прогнозов. Строительство планируется завершить к августу 2025 года.
Об этом сообщил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин.
Что известно о проекте
Проект предполагает строительство 65-километрового водопровода от города Новая Одесса до Николаева.
Первоначально стоимость проекта составляла 8,7 млрд грн (по заключенным договорам – 7,4 млрд грн) и сумма могла вырасти, поскольку значительная часть материалов закупается за евро, подчеркнул Сухомлин.
После тщательного анализа агентство выявило ряд проблем, что привело к корректировке проекта и снижению стоимости до 5 млрд грн.
Основные ошибки предыдущего проекта:
- Старая станция забора воды, которую планировали реконструировать и использовать для водопровода, оказалась слишком близка к жилым зданиям и не отвечала санитарным требованиям. Таким образом, из-за застройки частного сектора реализация проекта становилась невозможной.
- Водозабор планировали разместить слишком близко к очистным сооружениям Новой Одессы. В частности, над станцией забора расположены аварийные очистные сооружения, что потребовало бы остановки водопровода для сброса воды.
- Также не были предусмотрены частотные преобразователи для синхронизации работы насосов, а некоторые предложенные трубы обладали слишком высоким сопротивлением, что могло привести к дополнительным затратам на электроэнергию.
"Водогон должен был заканчиваться за 6 км до Николаева, что было не совсем целесообразно," — подытожил Сухомлин.
Что изменили:
После анализа проекта было принято решение:
- построить новую станцию забора воды подальше от жилых домов:
- перенести точку водозабора на 800 метров;
- проложить водопровод непосредственно к очистным сооружениям Николаева.
В результате оптимизации удалось снизить стоимость проекта примерно до 5 млрд. грн.
О повреждении водопровода
В апреле 2022 года российские агрессоры намеренно повредили магистральный водопровод, который снабжал Николаев водой из реки Днепр.
В результате более 400 тысяч жителей города до сих пор лишены централизованного снабжения питьевой водой.
Для решения этой проблемы Агентство восстановления приступило к строительству нового водозабора на Южном Буге и водопровода от Новой Одессы до Николаева.
Ожидается, что новый водопровод заработает к концу августа 2025 года.
Напомним, "Николаевводоканал" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение о предоставлении почти 25 млн евро на восстановление водоснабжения в Николаеве.