Стоимость водопровода для Николаева снизили до 5 млрд гривен: когда город будет с водой

Стоимость сооружения водопровода для Николаева с водозабором на Южном Буге составит 5 млрд грн, что на 40% меньше предыдущих прогнозов. Строительство планируется завершить к августу 2025 года.

Об этом сообщил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин.

Что известно о проекте

Проект предполагает строительство 65-километрового водопровода от города Новая Одесса до Николаева.

Первоначально стоимость проекта составляла 8,7 млрд грн (по заключенным договорам – 7,4 млрд грн) и сумма могла вырасти, поскольку значительная часть материалов закупается за евро, подчеркнул Сухомлин.

После тщательного анализа агентство выявило ряд проблем, что привело к корректировке проекта и снижению стоимости до 5 млрд грн.

Основные ошибки предыдущего проекта:

Старая станция забора воды, которую планировали реконструировать и использовать для водопровода, оказалась слишком близка к жилым зданиям и не отвечала санитарным требованиям. Таким образом, из-за застройки частного сектора реализация проекта становилась невозможной.

Водозабор планировали разместить слишком близко к очистным сооружениям Новой Одессы. В частности, над станцией забора расположены аварийные очистные сооружения, что потребовало бы остановки водопровода для сброса воды.

Также не были предусмотрены частотные преобразователи для синхронизации работы насосов, а некоторые предложенные трубы обладали слишком высоким сопротивлением, что могло привести к дополнительным затратам на электроэнергию.

"Водогон должен был заканчиваться за 6 км до Николаева, что было не совсем целесообразно," — подытожил Сухомлин.

Что изменили:

После анализа проекта было принято решение:

построить новую станцию забора воды подальше от жилых домов:

перенести точку водозабора на 800 метров;

проложить водопровод непосредственно к очистным сооружениям Николаева.

В результате оптимизации удалось снизить стоимость проекта примерно до 5 млрд. грн.

Фото: Сергей Сухомлин/Facebook.

О повреждении водопровода

В апреле 2022 года российские агрессоры намеренно повредили магистральный водопровод, который снабжал Николаев водой из реки Днепр.

В результате более 400 тысяч жителей города до сих пор лишены централизованного снабжения питьевой водой.

Для решения этой проблемы Агентство восстановления приступило к строительству нового водозабора на Южном Буге и водопровода от Новой Одессы до Николаева.

Ожидается, что новый водопровод заработает к концу августа 2025 года.

Напомним, "Николаевводоканал" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение о предоставлении почти 25 млн евро на восстановление водоснабжения в Николаеве.