Вартість водогону для Миколаєва знизили до 5 млрд гривень: коли місто буде з водою

Вартість спорудження водопроводу для Миколаєва з водозабором на Південному Бузі складе 5 млрд грн, що на 40% менше від попередніх прогнозів. Будівництво планується завершити до серпня 2025 року.

Про це повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Що відомо про проект

Проєкт передбачає будівництво 65-кілометрового водогону від міста Нова Одеса до Миколаєва.

Спочатку вартість проєкту складала 8,7 млрд грн (за укладеними договорами – 7,4 млрд грн) і сума могла зрости, оскільки значна частина матеріалів закуповується за євро, підкреслив Сухомлин.

Після ретельного аналізу агентство виявило низку проблем, що призвело до коригування проєкту і зниження вартості до 5 млрд грн.

Основні помилки попереднього проекту:

Стара станція забору води, яку планували реконструювати та використовувати для водопроводу, виявилася занадто близькою до житлових будівель і не відповідала санітарним вимогам. Таким чином, через забудову приватного сектора реалізація проєкту ставала неможливою.

Водозабір планували розташувати занадто близько до очисних споруд Нової Одеси. Зокрема, над станцією забору розташовані аварійні очисні споруди, що вимагало б зупинки водогону для скиду води.

Також не були передбачені частотні перетворювачі для синхронізації роботи насосів, а деякі запропоновані труби мали занадто високий опір, що могло призвести до додаткових витрат на електроенергію.

"Водогін мав закінчуватися за 6 км до Миколаєва, що було не зовсім доцільно," – підсумував Сухомлин.

Що змінили:

Після аналізу проєкту було прийнято рішення:

збудувати нову станцію забору води подалі від житлових будинків:

перенести точку водозабору на 800 метрів;

прокласти водогін безпосередньо до очисних споруд Миколаєва.

В результаті оптимізації вдалося знизити вартість проєкту приблизно до 5 млрд грн.

Фото: Сергій Сухомлин / Facebook.

Про пошкодження водогону

У квітні 2022 року російські агресори навмисно пошкодили магістральний водогін, який забезпечував Миколаїв водою з річки Дніпро.

Внаслідок цього понад 400 тисяч мешканців міста досі позбавлені централізованого постачання питної води.

Для вирішення цієї проблеми Агентство відновлення розпочало будівництво нового водозабору на Південному Бузі та водогону від Нової Одеси до Миколаєва.

Очікується, що новий водогін запрацює до кінця серпня 2025 року.

Нагадаємо, "Миколаївводоканал" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали угоду про надання майже 25 млн євро на відновлення водопостачання у Миколаєві.